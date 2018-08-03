Василеостровский районный суд Петербурга в пятницу проведет предварительное заседание по делу в отношении бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских о нападении на представителя власти, передает РИА Новости.

Ранее петербургское управление Следственного комитета сообщало, что Ананских в ноябре 2017 года в ходе обыска в его квартире на протяжении всего следственного действия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя, а также высказывал в их адрес угрозы об увольнении. Ведомство сообщало, что Ананских также причинил участвующему в обыске сотруднику следственно-оперативной группы закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В отношении Ананских было возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти). Как следует из карточки дела на сайте суда, в суд дело поступило с обвинительным заключением только по первой статье. Представители городского управления СК и прокуратуры воздержались от комментариев.

Представитель суда сообщил РИА Новости, что на пятницу запланировано предварительное заседание, в ходе которого будет решаться вопрос о назначении дела к слушанию.

По данным из открытых источников, Вячеслав Ананских является директором петербургской компании — оператора наружной рекламы «Руан» и владельцем банка «Гефест». Его брат Игорь Ананских в настоящее время занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике.



По данным ГСУ СК по Петербургу, обыск в квартире Вячеслава Ананских проводился 9 ноября 2017 года в рамках уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности. Следствию стало известно, что через банк «Гефест» с января 2013 года по ноябрь 2016-го производилось незаконное обналичивание денежных средств за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы.