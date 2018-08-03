Курганские следователи завершили расследование уголовного дела по фактам хищений с банковских карт клиентов. Пострадавшими признаны 75 граждан, ущерб составил около 3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«В ходе следствия установлено, что два жителя Курганской области в возрасте 33 и 38 лет разработали план совершения хищений посредством сотовой связи. Обвиняемые звонили потерпевшим из разных регионов России и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщали собеседникам заведомо ложную информацию о наличии заявки на перевод денежных средств со счета банковской карты владельца абонентского номера», — говорится в сообщении ведомства.

Для отмены заявки лицу было необходимо назвать номер банковской карты, срок ее действия, код с оборотной стороны карты, а также пароли, поступающие в СМС-сообщениях. Используя полученные реквизиты банковских карт и пароли, обвиняемые похищали денежные средства с лицевых счетов потерпевших.

В некоторых случаях злоумышленники уговаривали собеседников «проследовать к банкомату и осуществить операции, в результате которых денежные средства со счетов банковских карт потерпевших оказывались перечислены на счета банковских карт обвиняемых».

Уголовное дело было заведено по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража» и части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции установили причастность фигурантов дела к 95 преступным эпизодам. Общий материальный ущерб, причиненный злоумышленниками, составил около 3 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлено в Курганский городской суд.