В комиссию Центрального банка России, которая рассматривает жалобы на решения регулятора о признании финансистов не соответствующими требованиям законодательства к квалификации или к деловой репутации, по данным на 1 июля поступила 101 жалоба о восстановлении репутации. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Комиссия была создана в связи с изменениями законодательства, предусматривающими, что деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если установлена его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых Комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующих баз данных», — говорится в сообщении.

По 28 жалобам было принято решение об их удовлетворении, по 33 жалобам — об отказе в удовлетворении. Семь жалоб возвращены в связи с отсутствием сведений о заявителе в базе данных, девять жалоб оставлены без рассмотрения в связи с их несоответствием установленным требованиям и 24 жалобы находятся в процессе рассмотрения.

В комиссию можно подать жалобу в течение 30 дней со дня, когда заявителю стало известно о признании его не соответствующим требованиям к квалификации или деловой репутации. В жалобе необходимо указать сведения о заявителе, позволяющие его идентифицировать, наименование и реквизиты документа, из содержания которого заявителю стало известно о принятии обжалуемого решения. Необходимо представить максимально полный комплект документов, которые являются доказательством непричастности заявителя к принятию решений или совершению действий, на основании которых заявитель был признан не соответствующим требованиям к деловой репутации.