Основной акционер UC Rusal Олег Дерипаска не согласился с выдвинутыми американским Минфином условиями вывода алюминиевой компании из-под санкций, рассказал РБК источник, осведомленный о ситуации на переговорах. Дерипаска посчитал условия Минфина США кабальными.



«Условия, выдвигаемые OFAC (отвечающее за применение санкций подразделение Минфина США. — Прим. РБК), неприемлемы и лишены экономического смысла, согласиться на них не представляется возможным», — сообщил он.

Эту информацию подтвердил источник издания в правительстве. Он назвал позицию OFAC «неконструктивной», а выдвинутые американцами условия «заведомо невыполнимыми и откровенно кабальными». «Высока вероятность, что переговоры зайдут в тупик из-за невозможности выполнения условий OFAC», — предположил источник РБК, не раскрыв содержания предложений Минфина США.

Санкции против Дерипаски и его компаний были введены Минфином США в апреле. В министерстве позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если он откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+.

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил 26 июля, что «цель (санкций) состояла в том, чтобы изменить поведение олигарха». Он отметил, что министерство ведет «продуктивную дискуссию» с UC Rusal по снятию ограничений.

План Баркера содержит три пункта. Это снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50% (сейчас у предпринимателя 70% акций компании, через En+ он, по сути, контролирует UC Rusal), его исключение из советов директоров холдинга En+ и алюминиевого концерна UC Rusal, а также замещение в них представителей Дерипаски абсолютным большинством независимых директоров. Дерипаска уже вышел из совета директоров En+ и дал письменные заверения, что не будет переизбираться в совет директоров UC Rusal, указано в материалах компании Mercury, которая лоббирует интересы Дерипаски в США. К тому же UC Rusal покинули гендиректор Александра Бурико и семь членов совета, номинированных российским бизнесменом. En+ покинул аффилированный с Дерипаской гендиректор Максим Соков.

Накануне Минфин США продлил до 23 октября срок для американских инвесторов, когда они должны избавиться от акций и долговых обязательств En+, UC Rusal и «Группы ГАЗ».