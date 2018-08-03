Ленинский районный суд города Ставрополь вынес приговор по уголовному делу в отношении Ирины Пономаревой, виновной в совершении четырех преступлений по присвоению денег введенных в заблуждение граждан. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Суд установил, что с июля 2015 года по октябрь 2016 года Пономарева рассказывала своим знакомым, что является сотрудником коммерческого кредитного учреждения. Она поясняла, что у нее имеется возможность в соответствии с занимаемым ею служебным положением способствовать в получении ипотечного кредита на льготных условиях. Введенные в заблуждение местные жители приносили ей документы и денежные средства, якобы необходимые для первоначального взноса для открытия банковского счета, на который в последующем произойдет зачисление ипотечного кредита. Также деньги ей отдавались под предлогом последующей покупки квартиры, находящейся под арестом у банка.

Полученные деньги она присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате мошеннических действий она завладела денежными средствами потерпевших на общую сумму более 6 млн рублей.

Суд назначил Пономаревой наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.