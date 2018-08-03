Энергоугольная компания «Иркутскэнерго» (входит в En+ Олега Дерипаски) объявила конкурс на долгосрочную аренду земельного участка для организации «энергоемкого бизнеса», а именно «центров обработки данных и майнинга».

Срок аренды составит 5 лет с возможностью пролонгации на тех же условиях. Льготный период аренды на время разворачивания бизнеса – 5 месясев. При этом ставка составит 207,6 тыс. рублей, затем арендная плата возрастет как минимум до 276,9 тыс. рублей, говорится в сообщении на сайте компании . «Иркутскэнерго» предлагает потенциальным арендаторам самим установить арендную плату не меньше этого порога. Сетевое оборудование при этом арендатору придется подключать самостоятельно.

Победителем признается участник, давший предложение с наибольшей величиной арендной платы по окончанию льготного периода.