США ввели санкции против зарегистрированного в России банка «Агросоюз» в рамках комплекса ограничительных мер против Северной Кореи. Об этом сообщается в официальном постановлении Министерства финансов США в пятницу.

По словам министра финансов Стивена Мнучина, США будут продолжать применять санкции ООН и вводить свои собственные меры, чтобы остановить поток незаконных доходов в Северную Корею. «Наши санкции будут действовать до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи», — заявил он.

Под санкции также попали две ассоциированные компании FTB (Foreign Trade Bank), основной валютный банк Северной Кореи — китайская Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская Korea Ungum Corporation (Ungum).

Министерство сообщает, что «Агросоюз» с 2009 по 2013 год обрабатывал миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам. В 2016 году «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской компании и обработал по сделкам более 8 млн долларов. В начале 2018 года «Агросоюз» разрешил компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade положить почти 2,5 млн долларов в российских рублях на счет в банке.