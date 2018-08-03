США обратились в Совбез ООН с запросом о внесении в санкционный список российского банка «Агросоюз», банкира из КНДР, проживающего в России, китайскую и северокорейскую организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Перечень, направленный в Совбез ООН, полностью повторяет список организаций и лиц, в отношении которых ранее были введены санкции Минфином США.