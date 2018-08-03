Японский технологический гигант Sony планирует запатентовать два подхода к аппаратным решениям по размещению и поддержке распределенных реестров.

Об этом говорится в патентных заявках «Об электронных нодах и методах поддержки распределенного реестра» и «Устройство и система», опубликованных Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США.

Как сообщает Anycoin, в первом документе речь идет о майнинге с использованием предложенной аппаратной ноды и мезанизма proof-of-work. Во втором – о рисках в системе безопасности сети с небольшим количеством нод.