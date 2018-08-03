Счетная палата, которую в мае возглавил Алексей Кудрин , в пятницу утвердила свою новую стратегию, сообщает РБК со ссылкой на документ. При Кудрине Счетная палата планирует осуществлять функции «борца за справедливость» и «гаранта прозрачности», а также стать центром компетенций для других госорганов и формировать у власти «стратегическое видение» экономической ситуации.

Стратегия утверждается на каждый новый срок полномочий главы Счетной палаты.

Ведомство Кудрина декларирует, что станет «борцом за справедливость» — так обозначен один из пяти пунктов, формирующих миссию Счетной палаты (в прошлой версии документа таких формулировок не было). Под этим понимается устранение злоупотреблений и случаев нецелевого использования ресурсов.



Для других органов государственной власти ведомство хочет выступать в роли «стратегического партнера» (это еще один пункт миссии), помогающего им просчитывать риски недостижения целей устойчивого развития. Еще одна роль СП — «центр компетенций», передающий другим структурам наработанные стандарты аудита и контроля. Кроме того, Счетная палата должна стать «гарантом прозрачности», так как предоставляет объективную информацию о реальной ситуации в стране, следует из документа. Наконец, Счетная палата будет «ответственным работодателем», говорится в стратегии.

Своей деятельностью, говорится в документе, СП повышает общественный контроль над распоряжением государственными ресурсами и развивает «чувство налогоплательщика». Кроме того, ведомство стимулирует развитие внутреннего аудита в госструктурах и повышение ориентации их деятельности на общественные интересы. В целом свою миссию СП описывает следующим образом: «Содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека».

Своей задачей Счетная палата называет, в частности, «содействие формированию стратегического видения у руководства органов власти» через представление комплексной «картины тенденций и рисков развития страны». Другой задачей ведомства станет повышение эффективности госуправления через мониторинг национальных целей и необходимых на них ресурсов. Счетная палата также настроена на «укрепление культуры публичности и открытости процессов принятия государственных решений» и «развитие среды добросовестности за счет совершенствования методов антикоррупционной деятельности».

Механизмами выполнения своей стратегии ведомство называет проектное управление (на него уже третий год пытается перейти правительство), а также централизованную координацию этих проектов (их еще планируется подготовить по мотивам стратегии) и вовлечение сотрудников.