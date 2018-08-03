Счетная палата после проверки деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) направила в правительство предложение изменить систему информирования граждан о пенсионных накоплениях, сообщает РБК. Граждане должны знать размер несгораемой суммы своих пенсионных накоплений и доходов от их инвестирования, заявляют в Счетной палате.



Предлагается внести изменения в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Сейчас россияне после обращения в Пенсионный фонд России или в НПФ получают в своем личном кабинете извещения о состоянии пенсионных накоплений на определенную дату. Но форма этих извещений не предусматривает предоставления детальной информации: в частности, отсутствуют сведения о ежегодном результате инвестирования накоплений и об объеме гарантированной суммы на 31 декабря 2014 года. После этой даты граждане лишились возможности переводить свои накопления из одного фонда в другой без потери инвестдохода чаще, чем один раз в пять лет.

Счетная палата предлагает внести эту информацию в извещения, а также указывать данные о накоплениях, которые будут сформированы на 31 декабря того года, в котором истекает пятилетний мораторий на перевод средств без потерь.

«Граждане фактически не знают объем гарантированных обязательств страховщика перед ними, — пояснили РБК необходимость законодательных новаций в Счетной палате. — Это очень важно, если НПФ будет ликвидироваться и потребуется государственное возмещение гражданам его обязательств. Кроме того, отсутствие этой информации несет риски подачи застрахованным лицом заявления о досрочной смене страховщика с убытками».

Ранее аудиторы Счетной палаты подсчитали, что россияне, досрочно сменившие НПФ в 2015—2017 годах, потеряли более 82 млрд рублей инвестиционного дохода.