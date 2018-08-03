Счетная палата может в течение года, после предварительного анализа, внести в Госдуму предложение о расширении своих антикоррупционных полномочий. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Это не исключено после проведения анализа и выработки предложений. Я думаю, что не раньше чем через полгода-год мы внесем эти предложения. Действительно, по антикоррупционной деятельности полномочия практически не прописаны, они прописаны одной строчкой в законе. Я затрагивал эту тему в разговоре и в Госдуме, и с президентом о том, что нужно расширять компетенции. Все поддержали», — сказал Кудрин.



Он также сообщил, что самыми коррупционными сферами сегодня являются государственные закупки и управление государственной собственностью.