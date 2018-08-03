Счетная палата РФ будет пытаться анализировать влияние антироссийских санкций на выполнение государственных целей и задач, хотя напрямую такой задачи перед ведомством не стоит. Об этом сообщил журналистам глава контрольно-счетного органа Алексей Кудрин, передает ТАСС.

«Пока прямо мы себе такую задачу не ставили, но мы попытаемся анализировать влияние санкций на выполнение государственных задач, программ и целей», — сказал он, отвечая на вопрос, не планирует ли ведомство создавать специальные подразделения по работе с влиянием санкций.

Американские сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские санкции.

В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Также вводится «запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации», сообщала пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам.



Кроме того, законопроект нацелен на введение «секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц» и создание в США некоего «Национального центра по отражению российских угроз». «Целью этого центра является повышение уровня подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации», — поясняется в документе.