Дочерняя компания Сбербанка «Платформа ОФД» провела анализ потребительского поведения россиян в период летних скидок на одежду и обувь в российских магазинах. Анализ проведен на основе обработки официальных данных о продажах, поступающих более чем с 600 тыс. аппаратов контрольно-кассовой техники по всей стране, уточняется в сообщении Сбербанка.

Исследование продаж fashion-индустрии за июнь и июль 2018 года показало, что благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13%, а средний чек уменьшился на 8%. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12%, а средний чек здесь стал меньше на 3%.

Выручка магазинов, продававших одежду, выросла за месяц на 3%, в то время как у продавцов обуви наблюдалось снижение на 14%.

В июле средний чек в сегменте одежды составлял 2—2,1 тыс. рублей (выше всего в Камчатском крае, Магаданской области, Москве и Санкт-Петербурге — более 3,6 тыс. рублей). В сегменте обуви этот показатель оказался на уровне 1,6—1,7 тыс. рублей (выше всего в Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тыс. рублей).

Лидерами по объему продаж одежды и обуви стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская область и Татарстан.

На первом месте по популярности покупок в сегменте одежды были брюки и джинсы. Следом идут рубашки, футболки, платья, блейзеры и шорты-бермуды. Из обувной продукции чаще всего покупали женские туфли, сандалии, босоножки, мужские полуботинки и женские высокие кеды.



Генеральный директор оператора фискальных данных компании «Платформа ОФД» Алексей Баров обратил внимание на то, что «этим летом на продажи в fashion-сегменте позитивный эффект оказал и чемпионат мира по футболу, особенно в городах, принимавших матчи мундиаля».