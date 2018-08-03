Россельхозбанк подписал рамочное соглашение с Российским экспортным центром, предусматривающее предоставление банку компенсационных выплат из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам.

Банк сможет выдавать кредиты клиентам-экспортерам, их покупателям и банкам-партнерам, финансирующим приобретение российской продукции, по сниженным ставкам.

При этом размер предельного финансирования по одному экспортному проекту составляет 15 млрд рублей, при реализации проектов по организации экспортно-ориентированных производств – 30 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.