Россельхозбанк переезжает из офиса на Арбате в башню «IQ-Квартал» в Москва-сити, рассказали RNS два источника на рынке недвижимости и подтвердили в пресс-службе банка.

«Они уже переезжают», — сказал источник на рынке коммерческой недвижимости.

В пресс-службе Россельхозбанка пояснили, что кредитная организация переезжает в башню комплекса «IQ-Квартал» в III квартале 2018 года.

В банке отметили, что «возможность переезда появилась в результате урегулирования задолженности заемщика банка».

«Использование данного здания для размещения банковской группы было признано экономически обоснованным, так как позволяет существенно оптимизировать операционные затраты, и будет способствовать повышению эффективности деятельности банка», — добавили в пресс-службе Россельхозбанка.