В письме врио начальника управления Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных Альфии Гафуровой в ответ на обращение Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) говорится о том, что ведомство направило в компанию Facebook запрос информации о соглашениях с производителями электронных устройств, которые могут позволять им получать доступ к данным пользователей.

Как сообщает «Коммерсант» , ранее директор АППСИМ Владимир Зыков просил службу провести проверку Facebook «на предмет утечки данных россиян».

Письмо регулятора к соцсети связано с расследованием The New York Times, которое издание опубликовало в начале июня. В нем говорится, что компания Facebook передавала доступ к персональным данным 60 производителям смартфонов без разрешения пользователей с 2008 года. Информация часто передавалась без согласия, не помогала даже смена настроек конфиденциальности, писала газета.

По мнению экспертов, запрос Роскомнадзора в Facebook вряд ли грозит юридическими последствиями. Хотя теоретически сеть может попасть в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных по основаниям, предусмотренным законом «Об информации», что может грозить блокировкой.

При этом Facebook может ответить Роскомнадзору ссылкой на соглашение, которое принимает пользователь при регистрации, где написано о праве социальной сети передавать персональные данные, не защищенные настройками конфиденциальности, считают юристы.