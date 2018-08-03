Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, а также новые тарифы социальных взносов. Документ, принятый Госдумой 24 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Льготы по НДС при этом сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС продолжат действовать для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. Так, на 6 лет — до 1 января 2025 года продлевается действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно.

Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа — эта льготная ставка также будет действовать до 1 января 2025 года. На 2019-2024 годы продлеваются и льготные тарифы страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения и занимающихся

социальным обслуживанием граждан, научными исследованиями и разработками, образованием, здравоохранением, культурой, искусством и массовым спортом (за исключением профессионального), а также для благотворительных организаций.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% и установление тарифа страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22%. Согласно финансово-экономическому обоснованию, снижение данного тарифа до 22% вместо общеустановленных 26% приведет в 2021 году к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 млрд рублей, в 2022 году — в размере 1 трлн 16,27 млрд рублей, в 2023 году — в размере 1 трлн 86,52 млрд рублей, в 2024 году — в размере 1 трлн 171,41 млрд рублей. Покрывать недостаток средств придется из бюджета.