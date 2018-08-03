Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область) зон с льготными условиями для работы иностранных компаний.

Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от Приморья и Калининградской области. Речь идет о появлении на островах так называемых специальных административных районов. В пояснительных материалах к документу было указано, что законом предусмотрен «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

Так, международной компанией, зарегистрированной в спецрайонах, смогут стать иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, и российские структуры, работающие в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ.

Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона подпасть не смогут. Остальные же фирмы получат специальный статус вместе с госрегистрацией в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей за шесть месяцев с даты регистрации.

Заявки при этом нужно направить в управляющую компанию — данную структуру создадут сами субъекты РФ, власти которых и будут контролировать деятельность такой компании. На саму управляющую компанию будут возложены обязанности по обеспечению функционирования специальных административных районов. Она же имеет право отказывать заявителю.