Единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и банк «Российский Капитал» начнут прием заявок от дольщиков проблемной Urban Group на рефинансирование ипотеки с 6 августа 2018 года. Об этом со ссылкой на информацию «ДОМ.РФ» сообщает ТАСС.

«ДОМ.РФ» и банк «Российский Капитал» (100% акций принадлежит «ДОМ.РФ») с 6 августа начинают принимать заявки на рефинансирование ипотечных кредитов от дольщиков Urban Group. Для участия в программе заемщик должен быть включен в реестр требований жилых помещений Urban Group», — говорится в сообщении.

Снижение ипотечной ставки через рефинансирование кредитов принято для снижения финансовой нагрузки на дольщиков проблемного застройщика, пока они ждут восстановления своих прав, заявил в июле журналистам генеральный директор «ДОМ.РФ» и руководитель Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александр Плутник.

Ряд дольщиков брали ипотечные кредиты на квартиры в новостройках компании несколько лет назад, когда ставки были выше, чем сейчас, пояснил он. Средневзвешенная ставка по ипотеке за первое полугодие 2018 года составила 9,62% (снижение на 1,88 процентного пункта к аналогичному периоду 2017 года).

Ставки по специальной программе рефинансирования «Ипотека на объекты Urban Group» начинаются от 8,75% годовых и зависят от соотношения суммы кредита и стоимости предмета залога, то есть недостроенной квартиры. Для заемщиков, у которых после 1 января 2018 года родился второй и (или) последующий ребенок, также будет доступна программа рефинансирования «Семейная ипотека» с льготной ставкой от 6% годовых.

Программа распространяется на 39 домов в четырех жилых комплексах, которые по решению правительства РФ будут достроены при поддержке Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и правительства Московской области: ЖК «Солнечная система», ЖК «Видный город», ЖК «Опалиха О3», ЖК «Митино О2». Жилые комплексы «Лайково» и «Лесобережный» будут включены в программу после согласования с правительством Московской области решения о порядке восстановления прав участников долевого строительства и сроках завершения строительства жилых домов в данных объектах.

Заявку на рефинансирование можно подать через сайт «ДОМ.РФ» и в центрах приема документов участников долевого строительства объектов компании в Московской области.



Как сообщалось, в Подмосковье открылись три центра приема документов дольщиков Urban Group. Арбитражный суд Московской области 9 июля признал банкротами пять образующих группу юридических лиц и ввел конкурсное производство на один год. В рамках конкурсного производства строительство объектов Urban Group будет возобновлено. Чтобы обеспечить права дольщиков, правительством принято решение привлечь средства федерального и областного бюджетов и Фонда защиты прав дольщиков.