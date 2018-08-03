Чистая прибыль Государственной Транспортной Лизинговой Компании в первом полугодии 2018 года составила 380 млн рублей против убытка в 2,1 млрд рублей годом ранее. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе компании.

Выручка за отчетный период увеличилась в 1,9 раза до 17 млрд рублей. Валовая прибыль выросла вдвое до 9,1 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 8,5 млрд рублей, также увеличившись вдвое. Себестоимость продаж выросла в 1,8 раза и составила 7,9 млрд рублей.



Капитал и резервы ГТЛК составили 68,9 млрд рублей, увеличившись на 0,4%. Долгосрочные обязательства компании выросли в 1,5 раза до 270,1 млрд рублей, краткосрочные снизились на 8,3% до 48,4 млрд.