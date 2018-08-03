Американская криптобиржа Coinbase выпустила новый плагин для работы с Woocommerce — платформы с открытым исходным кодом, которая интегрирована в более чем три миллиона сайтов. Таким образом, торговые точки смогут принимать к оплате​ криптовалюты.

По словам представителей Coinbase, начинается разработка решения для того, чтобы цифровые деньги стали более широко использоваться в повседневной жизни, сообщает РБК .

«Для операторов, которые используют WooCommerce, одну из самых популярных платформ для электронной коммерции в интернете, теперь проще начать принимать к оплате криптовалюты. Плагин поддерживают более 28% от всех онлайн-магазинов, и все они теперь могут принимать криптовалюты от клиентов со всего мира», — сообщается в блоге компании.