В Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу передано уголовное дело по обвинению группы из 18 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

Следствие установило, что фигуранты дела на протяжении двух лет находили желающих для обналичивания денежных средств и за вознаграждение в размере определенного процента от суммы проводили банковские операции. Для вывода денег соучастники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-«однодневки» и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с фиктивным указанием назначения платежа.

Доход злоумышленников составил не менее 11 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».