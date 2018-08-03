Структура группы О1 Бориса Минца «О1 Груп Финанс» сообщила в пятницу о неисполнении обязательств по выплате купона на сумму 340,5 млн рублей по облигациям, передает Reuters.

Это пятый купон, который должен был быть выплачен 2 августа. Причина неисполнения — «отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере», говорится в сообщении компании.

В мае компания не выплатила четвертый купон в размере 357,7 млн рублей по той же причине, а позже не исполнила обязательства по выкупу облигаций на сумму 13,9 млрд рублей.

Поручителем по выпуску выступает материнская компания O1 Group.

По данным Thomson Reuters, у «О1 Груп Финанс» в обращении пять выпусков облигаций на 87 млрд рублей с погашением в 2027 и 2032 годах, и компания допустила дефолт по обязательствам с погашением в 2027 году.

O1 Group принадлежат два крупных актива: владелец крупнейшего в Москве портфеля качественной офисной недвижимости O1 Properties и НПФ «Будущее».

В марте компания объявляла о планируемой сделке по продаже O1 Properties компании Laysa Group, условием которой было погашение покупателем долга в 25 млрд рублей банку МКБ. Однако сделка не была закрыта.

Получить комментарий Бориса Минца или его представителей Reuters пока не удалось.

Кроме недвижимости у Минца также есть пенсионный бизнес. Группа «Будущее» аккумулировала пенсионные накопления более 5 млн граждан на 333 млрд рублей, указано на ее сайте. Убыток Финансовой группы в 2017 году по международным стандартам отчетности превышал 15 млрд рублей.