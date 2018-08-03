Негосударственный пенсионный фонд «Будущее» сделал предложение «Трасту» об урегулировании спора по иску на 12,6 млрд рублей, который фонд подал к банку по поводу ущерба от ненаправления оферты по акциям банка «ФК Открытие». Об этом представитель истца (НПФ «Будущее») заявил в Арбитражном суде Москвы, где рассматривается иск, передало ТАСС из суда.

«Кроме того, мы со свой стороны, насколько меня информировал клиент, сделали предложение по урегулированию настоящего спора, и данное предложение сейчас направлено и рассматривается руководством ответчика», — сказал представитель НПФ.

Представитель «Траста» сказала, что информации о таком предложении у нее нет.

Тем не менее истец ходатайствовал об истребовании дополнительных доказательств по делу, которые позволили бы установить, в какую именно дату банк «Траст» с аффилированными лицами стал владельцем более чем 75% акций банка «ФК Открытие», в связи с чем возникла обязанность направить оферту миноритариям.

«В настоящий момент мы просим истребовать список владельцев обыкновенных акций банка «Открытие» по состоянию на даты с 24 августа по 31 августа. Это подтвердит ту дату, когда произошла консолидация пакета (75%. — Прим. ТАСС), а значит, ту дату, с которой должны быть исчислены сроки, когда должно было быть направлено обязательное предложение. В настоящий момент ни одно из лиц, участвующих в деле, не сказало, на какую конкретную дату они превысили 75-процентный порог. Притом что сам факт превышения 75-процентного порога ими не отрицается, ни конкретная дата, ни механика того, как это произошло, нам неизвестна», — сказал представитель истца.

В связи с истребованием доказательств судебное заседание было отложено до 5 октября.

НПФ «Будущее» и две его управляющие компании пытаются взыскать с банка «Траст» (входил в периметр санации Центробанком банка «Открытие») убыток от вложений НПФ в акции «Открытия», который фонд оценивает в 12,6 млрд рублей. Перед санацией «Открытия», в конце августа 2017 года, «Траст» стал владельцем 13,07% акций банка «ФК Открытие» по итогам сделок на Московской бирже, выкупив акции трех пенсионных фондов, которые вошли в периметр санации: НПФ «ЛУКОЙЛ- Гарант» (2,99%), НПФ Электроэнергетики (4,86%) и НПФ «РГС» (4,97%). НПФ «Будущее», владевший 4,1% акций «Открытия», оферту не получил. В результате санации акционерный капитал банка обнулился и стоимость доли НПФ «Будущее» стала менее 1 рубля — возможный убыток от вложений в «Открытие» фонд оценивал в 12,6 млрд рублей.

Как ранее утверждал представитель истца, ссылаясь на материалы проверки ЦБ, в результате покупки «Трастом» акций НПФ «РГС» банк с аффилированными лицами стал владельцем более чем 75% акций «Открытия». По мнению истца, это произошло 28 августа 2017 года (перед объявлением о санации «Открытия»). С этого момента у группы возникла обязанность направления оферты миноритариям, но ни одно лицо из группы такое предложение не направило, утверждал представитель истца, ссылаясь на материалы проверки.

Банк «Траст» считает иск необоснованным и основанным на предположениях. ЦБ в результате этой проверки не нашел состава административного правонарушения ни в отношении «Траста», ни в отношении аффилированных лиц, указывал представитель «Траста».



В качестве третьих лиц к делу ранее были привлечены ЦБ РФ, Агентство по страхованию вкладов, банк «Открытие», «Открытие Холдинг», ООО «Открытие-Н», АО «Совфинтраст», «Росгосстрах», «Капитал Страхование», «Открытие Инвестментс Кипр Лимитед», ОО «КН-Эстейт», ООО «Ерада», ООО «Промгазкомплект», ООО «НМ-Актив», Otkritie Capital International Limited, ООО «РГСН», ООО «Восток Капитал», НПФ «РГС» и Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора, исполнявшая функции временной администрации «Открытия».