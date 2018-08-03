НБД-Банк внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса « Кредит предпринимателю на личные цели ».



На 0,6 процентного пункта (до 16,9% годовых) снижена ставка по данному предложению. Денежные средства предоставляются в сумме от 100 тыс. до 45 млн рублей на срок до пяти лет и могут быть использованы на личные цели. В качестве обеспечения могут выступать недвижимость и транспортные средства.

«Банк позиционирует это предложение как более удобную альтернативу потребительскому кредиту, однако при этом требует подтверждения его целевого использования, а предлагаемая ставка находится на одном уровне со средними ставками по потребительским кредитам», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.