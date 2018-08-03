Общий объем торгов на рынках Московской биржи составил в июле 75,2 трлн рублей. Об этом сообщила фондовая площадка, уточнив, что лучшая динамика по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдалась на рынке облигаций (плюс 28,1%), валютном рынке (плюс 21,3%) и рынке акций (плюс 9,6%).

Объем торгов на фондовом рынке (без учета однодневных облигаций) в июле вырос на 21,6% и достиг 2 трлн 455,7 млрд рублей. В частности, объем торгов акциями , депозитарными расписками и паями вырос на 9,6% до 782,5 млрд рублей, объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями — на 28,1% до 1 трлн 673,2 млрд.

В июле на фондовом рынке Московской биржи размещены 49 облигационных займов на общую сумму 1,79 трлн рублей (включая размещения однодневных облигаций на 779,4 млрд).

Объем торгов на срочном рынке составил 6,1 трлн рублей, или 104 млн контрактов (против 7,1 трлн, или 140,6 млн контрактов, в июле 2017 года). Зафиксирован оборот в 99,6 млн фьючерсных контрактов и 4,3 млн опционных контрактов.

Объем торгов на валютном рынке вырос на 21,3% до 32,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 трлн 478,9 млрд рублей, или 23,5 млрд долларов.

Объем торгов на денежном рынке составил 30 трлн рублей (32,3 трлн годом ранее).



Объем торгов драгоценными металлами составил 9,9 млрд рублей (11,3 млрд рублей в июле-2017).

