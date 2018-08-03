Министерство финансов РФ в период с 7 августа по 6 сентября 2018 года закупит валюту на сумму 383,2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина в пятницу.

Это рекордный объем покупки валюты с февраля 2017 года, когда Минфин начал проводить эти операции. Предыдущий максимум был зафиксирован в июне этого года — 379,7 млрд рублей.

В сообщении министерства отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в августе в размере 388,3 млрд рублей.

При этом по итогам июля «суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема» составило минус 5,1 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 383,2 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2018-го по 6 сентября 2018 года соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд рублей», — подчеркивается в сообщении Минфина.

К совершению операций покупки иностранной валюты министерством будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.