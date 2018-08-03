Введением санкций против российского банка «Агросоюз» США выставляют напоказ собственную беспомощность, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» — это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть свое. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», — отмечает Рябков.

Он добавляет, что большое число законопроектов, появившихся в последние дни в конгрессе США, требуют наращивания санкций в отношении России, поскольку Штаты «ослеплены верой в непоколебимость американской гегемонии в мире».

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые «показательные выступления» сенаторов и конгресменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», — заявил Рябков.