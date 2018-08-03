Взлетевшие цены на нефть и дешевый рубль позволят «ЛУКОЙЛу» отдать акционерам через обратный выкуп акций (buy-back) не 3 млрд долларов за пять лет, как компания объявляла в январе 2018 года, а 2 млрд долларов только за первый год, подсчитали аналитик «Велес Капитала» Александр Сидоров и аналитик Wood & Co Ильдар Давлетшин.

Как напоминает РБК , «ЛУКОЙЛ» сообщил о намерении провести buy-back на 2—3 млрд долларов в январе, а в марте объяснил, что этот выкуп — часть новой стратегии, которая направлена на рост капитализации компании. «ЛУКОЙЛ» сможет выполнить все инвестиционные планы и выплачивать дивиденды при цене на нефть в 50 долларов за баррель, а при более высоких ценах половину дополнительного свободного денежного потока отдаст акционерам через выкуп их акций, объяснял на презентации стратегии президент и совладелец компании Вагит Алекперов. Программа заработает уже во втором полугодии 2018 года. Приобретаемые акции «ЛУКОЙЛ» планирует погашать.

Сейчас нефть марки Brent торгуется по 73,45 доллара за баррель. Даже в случае падения цен до примерно 60 долларов «ЛУКОЙЛ» сможет направить акционерам больше заявленной суммы — до 5 млрд долларов в течение пяти лет, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Доходы компании слишком велики по сравнению с первоначальными параметрами программы buy-back, так что она может увеличить сумму для выкупа акций или ускорить его, считает Сидоров.

Условия выкупа акций с открытого рынка будет утверждены до сентября, заявил Алекперов 19 июля. «Параметры программы не меняются относительно ранее озвученных — 3 миллиарда долларов за пять лет», — сказал РБК представитель «ЛУКОЙЛа», отказавшись сообщить детали. Однако вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын говорил на встрече с инвесторами в марте: «В случае досрочного выбора лимита программы мы планируем запускать новые».

«ЛУКОЙЛ» разрабатывал программу buy-back при более консервативных условиях — никто не знал, что цены взлетят и стабилизируются на высоком уровне, замечает Сидоров из «Велес Капитала». «ЛУКОЙЛ» закладывает в долгосрочный прогноз цену на нефть в 50 долларов за баррель и курс 62—64 рубля за доллар, а в первом полугодии 2018 года средняя цена Urals (производная от цены Brent) составила 70 долларов за баррель при среднем курсе 59,5 рубля за доллар, указывал он. «Исходя из этих данных, дополнительные доходы «ЛУКОЙЛа» в текущем году составят 4 миллиарда долларов», — заключил аналитик. По его мнению, на выкуп акций компания может направить половину заявленной суммы — 2 млрд долларов — только в этому году.

Высокие цены на нефть и слабый рубль позволили крупнейшим российским нефтегазовым компаниям в первом полугодии 2018 года получить рекордную прибыль, подсчитали аналитики: показатель EBITDA вырос на 50%, до примерно 3 трлн рублей. В результате дивидендная доходность по акциям этих компаний, по оценкам экспертов, вырастет в два-три раза по сравнению с прошлым годом.



Текущие высокие цены на нефть — не повод пересматривать программу buy-back, нефть может и подешеветь, предупреждает аналитик АКРА Василий Танурков. По его мнению, высокие цены на нефть выглядят как временное явление и будут держаться примерно полтора года: в 2019 году американские компании завершат строительство инфраструктуры в Пермском бассейне и начнут быстро наращивать добычу, оказывая сильное давление на нефтяные котировки.