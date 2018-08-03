За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 3,99% и теперь составляет 7,367 тыс. долларов. Капитализация крупнейшей криптовалюты - 126,6 млрд долларов. Таковы данные СoinМarketСap на 08.30 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 4,47% до 402,9 доллара. Капитализация второй криптовалюты составляет 40,7 млрд долларов.

Курс ripple упал еще на 1,35% за сутки. Он составляет 0,436 доллара при капитализации 17,1 млрд долларов.

Bitcoin cash подешевел на 6,8% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет 711,5 доллара. Капитализация криптовалюты - 12,2 млрд долларов.

Курс EOS - 6,97 доллара. Таким образом, он снизился на 3,25% за сутки. Капитализация криптовалюты составляет 6,3 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют - 260,4 млрд долларов.