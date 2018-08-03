Криптовалютная биржа OKEx выделит 2,5 тыс. биткоинов из собственных средств и перечислит их в страховой фонд торговой площадки, что позволит возместить ущерб фьючерс-трейдеров, которые понесли потери из-за отозванной длинной позиции на биткоин в размере 460 млн долларов.

Размер страхового фонда ранее не превышал 10 биткоинов, поясняет Coinlife .

Также криптобиржа с 4 августа вводит новые правила по борьбе с манипуляциями в процессе маржинальной торговли. В частности, биржа введет ограничения на размер позиций и вызова маржинальных требований.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее OKEx получила на обработку фьючерсный контракт на биткоин на сумму 460 млн долларов. Цена биткоина упала так низко, что биржа совершила попытку ликвидировать позицию. Но из-за размера контракта это стало невозможным. В итоге торговая площадка удовлетворила ордер частично и получила незаполненный ордер на 420 млн долларов.