Криптовалютная биржа Bithumb, подвергшаяся хакерской атаке в июне, возобновит ввод и вывод 10 криптовалют в субботу 4 августа в 05:00 по Москве.

Таким образом, будут возобновлены операции со следующими криптовалютами: биткоин (BTC), еthereum (ETH), ripple (XRP), ethereum classic (ETC), qtum (QTUM), litecoin(LTC), bitcoin cash (BCH), monero (XMR), zcash (ZEC) и mithrill (MITH), сообщает Ttrcoin . Операции с tron (TRON) и EOS (EOS) стартуют после того, как биржа завершит процедуру по обмену их токенов на криптовалюты основных сетей.

Как говорится в сообщении биржи, цена некоторых криптовалют, торгуемых на Bithumb, приблизительно на 10% отличается от стандартной рыночной цены. Они не будут включены в этот раунд в интересах защиты активов клиентов. Когда сервис будет возвращен в нормальное состояние, можно ожидать быстрого изменения курсов этих активов. Таким образом, в настоящее время возобновление операций с этими активами откладывается.