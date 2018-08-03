Компания Seven Stars Cloud, возглавляемая китайским медиа-магнатом миллиардером Бруно Ву, объявила о планах строительства крупного криптовалютного хаба в штате Коннектикут (США) с объемом инвестиций около 300 млн долларов.

Финтех-центр в Хартфорде станет местом базирования для фирм, работающих в области робототехники, машинного обучения, блокчейна и криптовалют. Также планируется запустить финтех-колледж в кампусе Харторда, сообщает Anycoin .