Криптовалюту можно будет потратить на покупку контента или товаров через интернет-платформу Canaan.
Китайский производитель ASIC-майнеров Canaan Creative представил телевизор AvalonMiner Inside с функцией добычи криптовалют. По словам представителей компании, их оборудование открывает новую эру майнинга.
Телевизор также может рассчитывать рентабельность майнинга в режиме реального времени, сообщает ForkLog.
Управлять устройством можно с помощью голосовых команд и смартфонов на базе Android. Заявленная производительность телевизора составит 2,8 трлн хеш/сек.
Намайненную во время просмотра телевизора криптовалюту можно будет потратить на покупку развлекательного контента или товаров через интернет-платформу Canaan.
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