Китайский производитель ASIC-майнеров Canaan Creative представил телевизор AvalonMiner Inside с функцией добычи криптовалют. По словам представителей компании, их оборудование открывает новую эру майнинга.

Телевизор также может рассчитывать рентабельность майнинга в режиме реального времени, сообщает ForkLog .

Управлять устройством можно с помощью голосовых команд и смартфонов на базе Android. Заявленная производительность телевизора составит 2,8 трлн хеш/сек.

Намайненную во время просмотра телевизора криптовалюту можно будет потратить на покупку развлекательного контента или товаров через интернет-платформу Canaan.