Разработчики аппаратного кошелька Ledger сообщили о баге в Chrome-расширении для управления еthereum-активами. В компании призывают клиентов пока использовать лишь приложение Ledger Live или кошелек MyEthereumWallet.

Как сообщает ForkLog , позже стало известно, что баг был имплементирован в последнем обновлении расширения, в котором разработчики призвали отказаться от Chrome и полностью перейти на ПО Leldger Live.

Также Ledger обещает возместить все убытки пострадавших из-за бага пользователей.