В июле 2018 года количество инвесторов, которые вкладывают в компанию Singapore IT Corporation, достигло отметки 5000. Этого показателя компания достигла за 5 лет.
Как работает компания
Венчурный рынок увеличивается с каждым годом. Только в прошлом году инвесторы вложили в успешные проекты 148 млрд долларов. При этом аналитики отмечают спад количества венчурных сделок. Это значит, что фонды научились определять перспективные и прибыльные проекты.
Одна из таких компаний — Singapore IT Corporation. Ее специалисты занимаются поиском проектов с высоким потенциалом, привлечением инвестиций, сопровождением и развитием стартапов.
Имея многолетний опыт работы на рынке IT-технологий, Singapore IT Corporation определяет сильные стороны молодых проектов, привлекает будущих клиентов и партнеров, берет на себя операционную деятельность и финансовые вопросы. Это минимизирует риски для инвестора и помогает молодым предпринимателям сконцентрироваться на улучшении и развитии своего продукта.
Сопровождая стартапы, в Singapore IT Corporation заботятся и об инвесторах. Для них созданы прозрачные условия вложения и вывода денег. Система обслуживания клиентов постоянно совершенствуется. Это упрощает работу с сайтом.
В 2018 году на сайте появились:
- Автоматическое формирование договора. Когда инвестор открывает депозит, договор формируется автоматически, в зависимости от выбранного тарифа. Это сэкономит время на проведение сделки.
- Круглосуточная онлайн-поддержка. Поможет вовремя получать нужную информацию.
Надежный партнер
Надежность компании подтверждают многочисленные отзывы. С июня этого года онлайн-консультант работает круглосуточно, что помогает вовремя получать актуальную информацию.
Начинающим инвесторам руководители проекта советуют вкладывать только свободные деньги и разумные суммы. И всегда помнить о рисках.
О компании
Инвестиционная компания Singapore IT Corporation основана в 2013 году. За это время компания успела завоевать доверие многочисленных инвесторов и помочь перспективным стартапам.
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