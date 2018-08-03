Как работает компания



Венчурный рынок увеличивается с каждым годом. Только в прошлом году инвесторы вложили в успешные проекты 148 млрд долларов. При этом аналитики отмечают спад количества венчурных сделок. Это значит, что фонды научились определять перспективные и прибыльные проекты.

Одна из таких компаний — Singapore IT Corporation. Ее специалисты занимаются поиском проектов с высоким потенциалом, привлечением инвестиций, сопровождением и развитием стартапов.

Имея многолетний опыт работы на рынке IT-технологий, Singapore IT Corporation определяет сильные стороны молодых проектов, привлекает будущих клиентов и партнеров, берет на себя операционную деятельность и финансовые вопросы. Это минимизирует риски для инвестора и помогает молодым предпринимателям сконцентрироваться на улучшении и развитии своего продукта.

Сопровождая стартапы, в Singapore IT Corporation заботятся и об инвесторах. Для них созданы прозрачные условия вложения и вывода денег. Система обслуживания клиентов постоянно совершенствуется. Это упрощает работу с сайтом.

В 2018 году на сайте появились:

Автоматическое формирование договора. Когда инвестор открывает депозит, договор формируется автоматически, в зависимости от выбранного тарифа. Это сэкономит время на проведение сделки.

Круглосуточная онлайн-поддержка. Поможет вовремя получать нужную информацию.

Надежный партнер

Надежность компании подтверждают многочисленные отзывы. С июня этого года онлайн-консультант работает круглосуточно, что помогает вовремя получать актуальную информацию.

Начинающим инвесторам руководители проекта советуют вкладывать только свободные деньги и разумные суммы. И всегда помнить о рисках.

О компании

Инвестиционная компания Singapore IT Corporation основана в 2013 году. За это время компания успела завоевать доверие многочисленных инвесторов и помочь перспективным стартапам.