Госдума проведет парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы 21 августа. Об этом в пятницу сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», — сказал он.

«24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах. Учитывая важность этого законопроекта, было бы правильно всесторонне обсудить его до начала осенней сессии», — пояснил Володин.

Возможность проведения больших парламентских слушаний спикер обсудил с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Володин отметил, что главы всех думских фракций поддержали это предложение. В слушаниях примут участие депутаты, представители Кабмина, институтов гражданского общества, эксперты.

Как сообщил источник в Госдуме, 7 августа Володин проведет совещание с депутатами и сотрудниками аппарата Госдумы, на котором будет обсуждаться подготовка слушаний.



Ранее нижняя палата парламента уже проводила слушания по резонансным законопроектам, в частности по проекту о реновации.

