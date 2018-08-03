Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры по итогам работы в первом полугодии 2018 года.
Российские прокуроры за три года добились выплаты долгов перед бизнесом по госконтрактам на 104 млрд рублей, сообщил Юрий Чайка.
«За три года по нашим требованиям им [предпринимателям] выплачено уже 104 млрд рублей задолженности за выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам, из которых 18 млрд рублей - в текущем году», - цитирует ТАСС генпрокурора.
Также сформирована практика привлечения должностных лиц к ответственности за несоблюдение обязательств перед предпринимателями в этой сфере.
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