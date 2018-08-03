Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, экс-губернатор Кировской области Никита Белых и бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер работают библиотекарями в колониях, где отбывают наказание. Эту информацию, которую ранее, 31 июля, раскрыл руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в Telegram, прокомментировал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: по его словам, осужденные ранее работали на «больших государственных должностях», то есть «это люди с большим интеллектом, опытом, потенциалом». Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Максименко телеканалу RT.

Относительно Улюкаева замглавы ФСИН, в частности, дополнительно отметил, что тот достиг пенсионного возраста. Бывшему чиновнику 62 года, напоминает РБК.

Улюкаев был признан виновным в декабре 2017 года в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорен к восьми годам колонии строгого режима (в апреле 2018-го Мосгорсуд по основным пунктам оставил приговор в силе). Своей вины экс-министр не признал. Он отбывает наказание в колонии в Тверской области.



Белых приговорили также к восьми годам колонии строгого режима в феврале 2018 года, признав виновным в получении взяток. Бывшего кировского губернатора этапировали в Рязанскую область. Реймер был фигурантом дела о мошенничестве, связанного с закупкой электронных браслетов для ФСИН. В 2017 году его приговорили к восьми годам колонии и штрафу, позднее Мосгорсуд исключил из приговора штраф, но остальной приговор оставил в силе. Реймер также не признал свою вину. Он находится в колонии в Свердловской области.