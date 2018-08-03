Вторая по величине фондовая биржа Германии — Börse Stuttgart — разрабатывает платформу для проведения ICO, которая должна стать частью более крупной «сквозной инфраструктуры» для цифровых активов, которую она сейчас создает.

Кроме того, биржа намерена предложить «многостороннюю торговую площадку для криптовалют, а также решения для безопасного хранения», сообщает Anycoin .

В сентябре пользователям должно стать доступным приложение биржи для торговли криптовалютами под названием Bison. Дебют платформы для ICO и торговой площадки произойдет следом за запуском Bison, а услуги по хранению станут доступны раньше.

По словам генерального директора Börse Stuttgart Александра Хептнера, новый набор криптовалютных сервисов отражает усилия компании по содействию «цифровой трансформации финансовых рынков и продуктов».