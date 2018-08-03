Введение нового налогового режима для самозанятых, подразумевающего уплату налога в размере 4% от профессионального дохода, уменьшит их фискальную нагрузку, сообщил RNS через пресс-службу замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

«Некоторые СМИ называют разрабатываемый налоговый режим для самозанятых новым налогом, что не верно ни по форме ни по содержанию. Это налоговый режим, который упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку», — сказал Сатин.

По словам Сатина, сейчас самозанятые должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, что требует уплаты страховых платежей в фонды.

«Если же законодатели примут соответствующее решение по введению налогового режима, то граждане будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности», — сказал он.

Как ранее отмечал глава ФНС Михаил Мишустин в ходе июньской встречи с президентом, чтобы зарегистрироваться самозанятым, нужно будет скачать приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции. Технологию планируется протестировать в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.

Новым налоговым режимом смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.