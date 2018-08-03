Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS представил исследование его специалистов, в котором говорится, что биткоин сможет заменить американский доллар в обороте, когда его цена достигнет уровня в 213 тыс. долларов, а вычислительные мощности его сети будут значительно увеличены.

В опубликованном стратегом UBS докладе говорится, что биткоину «не достает критериев, необходимых для получения статуса денег», сообщает Ttrcoin .

По словам эксперта, из-за ограниченной эмиссии и необычной динамики спроса система подвержена высокой волатильности цен, вследствие чего, в свою очередь, биткоину сложно занять роль денег или быть новым жизнеспособным классом активов.

Но однажды биткоин может обрести необходимые для этого качества. стратегом UBS заявляет, что, если биткоин достигнет значительной масштабируемости и получит поддержку регуляторов, криптовалюта может стать «жизнеспособным механизмом для осуществления платежей и/или полноправным классом активов, в котором смогут участвовать даже самые консервативные и традиционные инвесторы».