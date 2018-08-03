Deutsche Bank нашел пробелы в процедурах проверки клиентов в нескольких странах, сообщает РБК. В России, в частности, банк не проверял адреса клиентов и источники их средств. О выявленных недостатках говорится в двух обзорах организации, с которыми ознакомился Reuters.



По данным агентства, оба обзора говорят об обнаруженных пробелах в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.



В частности, в докладе от 5 июня, состоящем из 13 страниц и предоставленном Deutsche Bank Европейскому центробанку, говорится, что крупнейший банк Германии при проверке обработки данных клиентов обнаружил нулевую процентную ставку в таких странах, как Россия, Ирландия, Испания, Италия и Южно-Африканская Республика.

В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица». Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции. Также они могут стать объектом международных санкций, поясняет Reuters.

Отчет от 9 июля показал, что ситуация с проверкой данных клиентов банка в России улучшилась после того, как организация наняла для этого аудиторов. В самом Deutsche Bank сообщили агентству, что в целом меры по предотвращению преступления были эффективными, но организации все еще нужно улучшить внутренние процессы.