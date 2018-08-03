Восемь банков получили базовую лицензию Центробанка, еще 47 подали ходатайство о ее получении, сообщил зампредседателя ЦБ Василий Поздышев в письме, опубликованном на сайте Ассоциации банков России.

«Восемь банков по состоянию на 13 июля 2018 года получили базовую лицензию… Еще 47 банков подали ходатайство о получении базовой лицензии. Также з 21 банка, имеющего универсальную лицензию, пять кредитных организаций планируют осуществлять деятельность в рамках базовой лицензии», — говорится в письме.

Все банки, подавшие ходатайство на получение базовой лицензии, имеют капитал менее 1 млрд рублей.

По результатам опроса банков относительно перехода на базовую лицензию выяснилось, что 150 банков планировали подучить статус банка с базовой лицензией, при этом у трех из них капитал превышал 1 млрд рублей, 33 банка проводят мероприятия по наращиванию собственного капитала в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности», и семь банков не приняли решения о типе планируемой лицензии.