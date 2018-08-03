Лицензия банка «Новое Время» на осуществление банковских операций аннулирована, сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 3 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк «Новое Время» (регистрационный номер 3492, Москва)», — говорится в сообщении.

В приказе ЦБ уточняется, что лицензия аннулирована в связи с решением общего собрания участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации.

В опубликованном на сайте регулятора расширенном сообщении указано, что кредитная организация, исходя из представленных в Банк России отчетных данных, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В Центробанке напомнили, что «Новое Время» — участник системы страхования вкладов, а аннулирование лицензии является страховым случаем, предусматривающим выплату вкладчикам, включая индивидуальных предпринимателей, страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В КБ «Новое Время» будет назначена ликвидационная комиссия.



Напомним, в середине июля сообщалось о прекращении работы финучреждения с банковскими картами в связи с их нерентабельностью.



Согласно размещенной банком и впоследствии удаленной, но сохранившейся в кеше Google информации, операции с картами «Нового Времени» приостановлены с 25 июня. Клиентам предлагалось получить наличные денежные средства или оформить безналичное перечисление со счета без ограничений по сумме в головном офисе (банк, к слову, был моноофисным).

Член правления и главный бухгалтер банка Дарья Блохина поясняла, что направление, связанное с банковскими картами, нерентабельно и очень затратно для кредитной организации. «Поскольку мы работаем через банк-агент, как и все банки нашего масштаба, затраты очень велики. И доходность по банковским картам совершенно не покрывает затраты», — отметила она.



Директор департамента аналитики и контента Банки.ру Сабина Хасанова, комментируя решение банка отказаться от карточного бизнеса, указывала, что «сложно представить полноценную розницу без дебетовых карт». «Вряд ли клиенты захотят являться в банк при малейшей необходимости», — предположила эксперт. Она уточнила, что банк «Новое Время» в основном работал с юридическими лицами, доля средств физлиц не превышала 10% в структуре обязательств. «Небольшой кредитный портфель (всего 5% активов) почти полностью сформирован остатками проблемных кредитов, выданных юрлицам. В сущности, растет только доля резервирования, так как с начала года кредитный портфель банка сократился на 75% и в нем остались только проблемные кредиты со 100-процентным резервированием», — подчеркивала Хасанова.