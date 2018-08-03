Этот результат продаж PSA Bank в России, достигнут благодаря снижению ставок и порога минимального первоначального взноса - предложение по кредитам на весь модельный ряд Peugeot Citroёn в России значительно усилено с начала апреля по сравнению с первым кварталом года.

Cтабильно хорошим спросом пользуется кроссовер Peugeot 3008. Четверть покупок автомобилей данной модели совершена с привлечением кредитных средств по предложениям PSA Bank.

А самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемымми в кредит, по-прежнему остаются Peugeot 408 и Citroёn C4 - по итогам 7 месяцев 2018 года было реализовано в кредит 43,5% Peugeot 408 и 56% Citroёn C4 Седан от общего объема продаж марок в России.

Стоить отметить вклад государственных программ в продажи данных моделей. За время действия программ в 2018 года доля клиентов, воспользовавших программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составила 12% от общего количества автомобилей Peugeot и Citroёn, реализованных с использованием заемных средств ООО «Банк ПСА Финанс РУС». Доля этих госпрограмм в кредитных продажах локально произведенных седанов увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с данными за период действия в 2017 году. По нашим наблюдениям, в прошлом году большей популярностью пользовалась программа «Семейный автомобиль», тогда как в этом году больше клиентов выбрало приобретение своего первого автомобиля в кредит (в 2017 году показатель был на уровне 4,62%).

Несмотря на то, что программа льготного автокредитования завершилась, наше предложение по финансированию покупки автомобилей Peugeot и Citroёn по-прежнему очень привлекательно. Покупатели могут выбрать из всей гаммы предлагаемых нами кредитов тот тип кредита и размер первоначального взноса и ежемесячного платежа, который будет ему максимально комфортен. При этом клиент сам решает какие страховые услуги, связанные с приобретением автомобиля, ему нужны.

Напомним также, что на автомобили Peugeot 5008 и Citroёn C3 Aircross, продажи которых стартовали в России в этом году, также распространяется действие всех кредитных продуктов банка, а также специальных кредитных предложений.

Эндрю Джон Нортон (Andrew John Norton), председатель правления ООО «Банк ПСА Финанс РУС»: «Мы видим, что российский автомобильный рынок стабилизировался. Итоги продаж свидетельствуют о боевом настрое банка и группы вцелом, и я могу без сомнений заявить, что в 2018 году мы и дальше продолжим укреплять свои позиции. Для этого у нас есть все возможности».