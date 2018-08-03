В банке «Восточный» проанализировали операции по картам для пенсионеров «Тепло». Согласно данным банка, 53% клиентов предпочитают использовать карту как платежное средство и только 6% полностью снимают пенсионные средства с нее. Средний чек покупки по карте «Тепло» в указанный период составил 1 496 рублей.

Наиболее популярными для трат по карте «Тепло» в течение первых трех месяцев ее существования стали следующие сегменты: оплата коммунальных услуг, покупки в аптеках, продуктовых магазинах и супермаркетах, магазинах одежды, оплата транспорта.

В «Восточном» напомнили, что весной 2018 года банк представил дебетовую карту, по которой ее держатели, в случае зачисления на нее пенсии по старости, получают особые условия. Это начисление до 7% на остаток средств на счете (без дополнительных условий по размеру остатка и ежемесячному обороту), повышенный cash back в размере 5% при покупке картой лекарств и медицинских средств в аптеках и оплате жилищно-коммунальных услуг и пакет услуг «Крепкое здоровье», включающий бесплатные дистанционные медицинские консультации.