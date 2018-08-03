Выплаты вкладчикам банка «Новое Время» начнутся не позднее 17 августа 2018 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 9 августа. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для предпринимательских счетов — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 3 августа 2018 года.

Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, напоминают в АСВ.



У банка «Новое Время» в пятницу, 3 августа, была аннулирована лицензия по ходатайству самой кредитной организации.