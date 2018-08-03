Ассоциация «ФинТех» (АФТ) разработает возможность подключения сторонних игроков к мастерчейну. Об этом заявила управляющий директор ассоциации Татьяна Жаркова, говорится в пресс-релизе по итогам заседания набсовета АФТ.

«До конца 2018 года мы представим стратегию продвижения платформы. Подчеркну, что в настоящее время платформа доступна только для членов АФТ, однако интерес к ней проявляют другие участники рынка. В ближайшее время мы планируем выработать подходы и механизмы к подключению остальных игроков», — сообщила Жаркова.

Также члены ассоциации представили промежуточные итоги по работе над платформой «Системы Быстрых Платежей». Они рассмотрели тарифную модель, разработанную с учетом международного опыта и рекомендаций участников АФТ.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Ольги Дергуновой, запуск этой системы позволит физическим, а позднее и юридическим лицам производить мгновенные платежи независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. «Разработка и запуск этой системы обеспечит повышение доступности финансовых услуг, в том числе в географически удаленных регионах», — добавила она.